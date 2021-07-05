В США заинтересованы помощью России в разборе завалов рухнувшей многоэтажки во Флориде Фото: REUTERS

Участие спасателей из России в операции по поиску людей под завалами многоэтажного жилого дома в американском штате Флорида было бы весьма полезным. Об этом заявила вице-мэр Серфсайда Тина Пол.

- Мы бы такое (участие российской стороны) приветствовали, потому что понимаем, что нам нужна помощь. Мы хотим найти каждого, - рассказала Пол в беседе с РИА Новости.

При этом американский представитель добавила, что россиян среди погибших нет. До этого российское посольство в Вашингтоне запросило у США информацию о том, пострадали ли россияне при обрушении здания во Флориде.