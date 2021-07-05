На Кубе более 150 российских туристов изолированы с диагнозом COVID-19

На Кубе в июле этого года произошли массовые случаи изоляции российских туристов, сейчас в своих номерах ожидают новых результатов ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали ковид. Об этом рассказала генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

- Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прибыли в период с 30 июня по 2 июля 2021 года. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на наличие covid-19 в организме, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это - достаточно много, - рассказала дипломат РИА Новости.