Генерал ВСУ заявил о превосходстве российских военных возможностей над украинскими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат Верховной рады, генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Вилен Мартиросян заявил, что военные возможности России значительно превосходят украинские.

Также он считает, что противоположные высказывания являются обманом украинского народа.

- Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Как бы не было, Россия и Украина – как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст – он сядет. Хвастаться, что у нас что-то есть – кого мы обманываем? - рассказал Мартиросян в эфире телеканала "НАШ".