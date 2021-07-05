Украинцы возмутились из-за слов посла Пристайко о форме сборной страны Фото: REUTERS

Украинцы раскритиковали поведение посла в Великобритании Вадима Пристайко, который накануне появился в эфире британского телеканала.

Ведущая телепередачи "Доброе утро, Британия" Кейт Гэрруэй при Пристайко сравнила рисунок на форме сборной Украины по футболу с грязным пятном. Такая реплика ведущей не просто не вызвала никакого возмущения у дипломата, а лишь добавила ему улыбки.

По мнению самого Пристайко, данный дизайн спортивной формы был призван объединить нацию во время масштабного турнира.

- Он (Пристайко) должн был дать достойный ответ, - возмутился один из пользователей на Facebook.

В комментариях также граждане Украины считают, что такое поведение дипломата просто обижает народ.

- Это действительно обидно! А наше му-му не нашло слов!? Может, потому и на посту, потому что своих слов не имеет, высказывают свое мнение комментаторы.

Ранее "КП-спорт" писал, что УЕФА попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган "Героям слава!" на футболках сборной. Выполнение этого требования проверяется перед каждым матчем чемпионата Европы-2020. Что касается слогана "Слава Украине", то он остается нетронутым, так как не несет политическую подоплеку.