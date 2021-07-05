Вильфанд предупредил о сильнейших дождях в регионах на юге России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сразу несколько регионов России на юге страны накроют сильнейшие дожди, штормовой ветер и град. Все это глава Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует на начала недели.

В частности речь идет о Европейской России, полуострове Крым и части Урала.

- Температура воздуха в Краснодарском крае и Ростовской области будет примерно как в июне из-за прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона <...> В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков, - сказал Вильфанд РИА Новости.

Так, жителям Крыма стоит готовиться к непогоде - там прогнозируется ветер, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду. Тем временем, в Ростовской области и Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза и град.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что с каждым годом лето в России будет все жарче и жарче. Синоптик полагает, что погодные аномалии провоцирует глобальное потепление. В России оно идет быстрее, чем в других странах. Вскоре это приведет к изменению температур летом и зимой.