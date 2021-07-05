Последние новости на утро 5 июля 2021: На Кубе более 150 российских туристов изолированы с диагнозом COVID-19

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 5 июля 2021 года. На Кубе в июле этого года произошли массовые случаи изоляции российских туристов, сейчас в своих номерах ожидают новых результатов ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали ковид.

- Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прибыли в период с 30 июня по 2 июля 2021 года. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на наличие covid-19 в организме, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это - достаточно много, - рассказала генконсул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Можно ли по симптомам определить индийский штамм коронавируса? Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, в эфире Радио "Комсомольская правда" ответил на острые вопросы о новых штаммах и осложнениях после вакцинации.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию граждан в области промышленности. По его мнению, именно от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые отвечает ведомство.

Общее число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 47 человек, еще 49 военнослужащих пострадали.

84-летний глава католической церкви Папа Римский Франциск успешно перенес хирургическую операцию. Вмешательство врачей было плановым, врачи провели операцию в связи с дивертикулярной болезнью сигмовидной ободочной кишки. Операция проводилась под общей анестезией.

В Екатеринбурге премьер Михаил Мишустин встретился с российскими и иностранными бизнесменами и заявил об открытости России для Европы. Также он предложил вкладывать в нашу страну деньги.

Сразу несколько регионов России на юге страны накроют сильнейшие дожди, штормовой ветер и град. Все это глава Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует на начало недели в Европейской России и полуострове Крым.

В США мужчина Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти съел 76 хот-догов всего за 10 минут во время соревнований, приуроченных Дню независимости Америки. Таким образом американцу удалось установить новый мировой рекорд.