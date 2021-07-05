Взрыв произошел на химзаводе в Таиланде. Фото: кадр из видео

Мощный взрыв произошел на заводе по производству пенопласта в Таиланде, после взрыва возник пожар, который продолжается до сих пор. ЧП, в результате которого пострадал 21 человек, случилось в соседней со столицей государства провинции Самутпракан, сообщила в понедельник, 5 июля, местная газета Bangkok Post.

Взрыв прогремел в пригороде Бангкока примерно в 02:50 по местному времени. На территории химического завода располагалось около шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом последовал сильный пожар, который охватил всю фабрику и почти полностью уничтожил ее, нанеся ущерб строениям в радиусе километра.

На место происшествия были направлены более 30 пожарных машин, ближе к утру возгорание взяли под контроль, однако в районе аэропорта Суваннапхум до сих пор виднеются клубы черного дыма.

Людям, которые проживают или работают в радиусе пяти километров от места происшествия, власти предписали эвакуироваться из-за вероятности повторных взрывов. Причина происшествия пока что неизвестна.