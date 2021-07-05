Инфекционист Тимаков рассказал об особенностях коронавируса у привитых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная инфекция у вакцинированных от заболевания лечится так же, как и у тех, кто не получил прививку, однако прогнозы у привитых более благоприятные. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Протоколы лечения для привитых таки же. У прошедших вакцинацию, в случае заражения коронавирусом, симптомы меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей. При этом прогноз при лечении более благоприятный, чем у тех, кто не привился, - сообщил эксперт в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в его госпитале на стационаре находилось 136 человек, которые в той или иной степени участвовали в вакцинации от коронавируса. Большинство из них привились только первым компонентом препарата. По словам медика, с декабря 2020 года через клинику прошло около 23 тысяч человек, и среди них было только 0,6 процента полностью привитых пациентов.

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