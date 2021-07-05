Юристы перечислили способы увеличения пенсии Фото: Shutterstock

Только выходя на заслуженный отпуск многие россияне начинают разбираться, как формировалась сумма их пенсии и почему вышла та или иная сумма. Эксперты уверены, что если знать определенные тонкости, то можно поспособствовать увеличению суммы выплат.

- Больше всего получают те, кто работает официально, так как работодатель делает все отчисления. Чем больше стаж и зарплата, тем выше будет пенсия. Но свой стаж и накопления нужно периодически проверять и вовремя разбираться, - говорит Life.ru управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Еще один вариант увеличения пенсии – это прописка в регионе, где выплаты выше, но нужно учитывать ценз оседлости. Есть ограничения по времени, сколько человек должен быть прописан там до выхода на пенсию. Например, а Москве это 10 лет. В 2021 году столичные пенсионеры получают выплаты не ниже 20 222 рубля. Если же человек не успел прожить в регионе положенный срок, то выплата будет не меньше 13 496 рублей.

Право на прибавку также дает проживание и работа в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях.

Еще один способ – это отказ от части льгот. Например, брать компенсации за лекарства, отдых или транспорт в денежном эквиваленте. В этом случае прибавка составит 1200 рублей в месяц.

На размер страховой пенсии по старости повлияет сумма взносов в ПФР. Чем они больше, тем больше балов получит человек. В начислениях также учитывается период ухода за детьми до полутора лет.

Существует еще один способ увеличить пенсию – это отложенный выход на заслуженный отдых. Если есть силы и желание трудиться, то можно продолжить работу после 60 лет.

- В таком случае увеличивается фиксированная часть пенсии. Но учитывая нашу продолжительность жизни и сложность отдаленного экономического планирования, то эта перспектива не является очень привлекательной. Потеря сумм пенсии даже за один год очень ощутима, а величина компенсации несоразмерно мала, - считает юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

Отложить выход на пенсию можно только в том случае, если у человека хороший доход сейчас, но очевидно, что он временный. Либо слишком маленький трудовой стаж.