Умер Юрий Петров, бывший ведущий программы «Время» Фото: YouTube

Умер Юрий Петров, бывший ведущий программы «Время». Его не стало на 75-м году жизни, сообщила в понедельник, 5 июля, его коллега Алла Данько на своей странице в социальной сети Instagram.

- Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном Юрий Петров. Скорблю и соболезную родным!, - написала она.

Причина смерти бывшего ведущего пока что не уточняется, как и дата и место прощания с ним и похорон.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1968 году, а после работал диктором на Центральном телевидении с 1983 по 1995 год. Юрий Петров был сотрудником телевизионной программы «Время», после закрытия данного отдела занимался дубляжем и киносъемками.

Экс-ведущий был первым, кто проинформировал общественность о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в Советском Союзе.