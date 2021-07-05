Мурашко: переболевших коронавирусом россиян будут персонально приглашать на обследование Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, будут получать персональные приглашения на медицинское обследование. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета.

- Сейчас здравоохранение выдохнет от того потока, который к нам обращается, и мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Будем действовать проактивно, подталкивать. Перенесших коронавирусную инфекцию будут направлять на персональные осмотры, чтобы определить, необходима ли им помощь или госпитализация, - объяснил министр.

Как сообщал сайт Kp.ru, с 1 июля в России начала действовать программа углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией. Российское правительство выделит регионам около шести миллиардов рублей для старта данной программы.