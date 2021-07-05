Роспотребнадзор контролирует ситуацию с изолированными российскими туристами на Кубе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле ситуацию с российским туристами на Кубе, где не менее 150 путешественников из РФ находятся в изоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из России в Республике Куба и находится на связи с российским посольством в этом государстве, - говорится в сообщении.

Как писал ранее сайт kp.ru, в июле текущего года на Кубе произошли массовые случаи изоляции российских путешественников. В настоящее время в своих номерах в гостиницах ожидают новых результатов ПЦР-тестирования на коронавирус более 150 российских туристов, которым по прилете диагностировали заражение инфекцией. При этом сами туристы утверждают, что не болеют: многие из них прошли вакцинацию и имеют на руках справки о наличии антител.