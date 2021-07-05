Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса для туристов Фото: Евгения ГУСЕВА

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции для туристов. Об этом сообщил министр туризма островного государства Саввас Пердиос, отметив, что сделавшим прививку от коронавируса россиянам не придется сдавать тест на COVID-19 по прибытии на остров.

«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», - приводит РИА Новости слова главы ведомства.

Как уточнил Пердиос, для того, чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на COVID-19, поскольку РФ до сих пор находится в «красной категории» стран, что означает необходимость сделать ПЦР-тест за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест по прибытию на остров. Тест на Кипре является платным, и стоит около 30 евро.

Министр туризма также заявил, что если в будущем эпидемиологическая ситуация в России улучшится, то она будет переведена в «оранжевую» категорию стран, и тогда можно будет приезжать только с одним тестом.