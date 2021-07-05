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Общество5 июля 2021 12:13

Александр Михайлов о Владимире Меньшове: «Он чувствовал пульс времени, пульс России, и боль ее он чувствовал как свою собственную»

Актер выразил соболезнования близким режиссера
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Актер Александр Михайлов. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС

Актер Александр Михайлов. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС

Российский актер, кинорежиссер Александр Михайлов прокомментировал сообщение о смерти Владимира Меньшова. Артист назвал коллегу талантливым и большим режиссером со своим видением.

«В жизни очень талантливый, истинно русский режиссёр. Очень талантливый. Со своей позицией, своим видением. Человек, который чувствовал пульс времени, пульс России, и боль её он чувствовал как свою собственную. Ушёл, конечно, очень сильный, очень мощный режиссёр», - цитирует Михайлова RT.

Актер добавил, что не был большим другом режиссера, но очень хорошо с ним общался и очень ценил это общение.

Я не скажу, что мы так уж дружили, каждый день перезванивались. Нет, мы дружили по корням, по основам, основополагающим принципам. Иногда и спорили, но это всегда было интересно... Я хочу выразить соболезнования Вере Алентовой и Юлечке, дочке. Действительно, я счастлив, что знал его почти 50 лет и работали в таком фильме как «Любовь и голуби»... Потрясающий, большой русский режиссёр. Я в шоке», — добавил Михайлов.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции в Москве на 82 году жизни.

Печальное известие прокомментировал режиссер Александр Калягин, отметил, что Меньшову выпала не простая, но интересная и счастливая жизнь, передает Пятый канал.

Умер обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов
В понедельник, 5 июля 2021 года, в Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России и обладателя премии «Оскар», по предварительным данным, стал коронавирус