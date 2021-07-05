Иван Краско рассказал, за что уважал Владимира Меньшова

Иван Краско прокомментировал сообщение о смерти Владимира Меньшова Фото: Александр ГЛУЗ

Свои соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова выразил советский актер Иван Краско. Артист заявил, что Меньшов был всегда человеком с сильным характером и со свой позицией, за что его и уважали.

«Он не изменяет самому себе — это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была», — цитирует Ивана Краско Пятый канал.

При этом актер добавила, что уже некоторое время стал замечать проблемы со здоровьем у Владимира Меньшова.

«Я все время за ним наблюдал, ему все труднее ходить, что-то у него с ногами», - добавил Краско.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер на 82 году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Свои соболезнования близким режиссера уже выразил российский актер Александр Михайлов. Он также отметил, что Владимир Меньшов был человеком со соей позицией и своим видением, передает RT.