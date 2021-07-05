Кремль: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Меньшова

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 5 июля, ушел из жизни знаменитый режиссер и актер Владимир Меньшов. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной знаменитого режиссера и в ближайшее время направит телеграмму его близким. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, пришла очень печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует», - заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которой болел режиссер. Как заявили в «Мосфильме», о дате и времени прощания станет известно позже. По некоторым данным, похороны режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.