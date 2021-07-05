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Общество5 июля 2021 12:29

Валерий Гаркалин рассказал, что все актеры мечтали сниматься у Владимира Меньшова

Артист выразил соболезнования близким режиссера
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Валерий Гаркалин прокомментировал сообщение о смерти Владимира Меньшова

Валерий Гаркалин прокомментировал сообщение о смерти Владимира Меньшова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Меньшов был прекрасным режиссерам, он умел дарить коллективу творческую радость. Такими воспоминаниями о своем друге и коллеге поделился актер Валерий Гаркалин.

«Он был моим соседом, другом, прекрасным режиссером. Артисты мечтали у него сниматься. Это было для них счастье. Он умел дарить своим коллегам творческую радость», — цитирует артиста телеканал «360».

Актер также добавил, что Меньшов обладал уникальным качеством – все его работы добивались успеха.

«Я был счастлив с ним работать, трудиться и мне нравилось это делать. Наша совместная работа принесла нам большой успех, вообще все его картины обладали этим качеством», — добавил Гаркалин в интервью RT.

Владимир Меньшов умер на 82 году жизни. Артист перенес коронавирусную инфекцию и не справился с ее осложнениями. Похороны режиссера пройдут в Москве на Новодевичьем кладбище.

Умер обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов
В понедельник, 5 июля 2021 года, в Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России и обладателя премии «Оскар», по предварительным данным, стал коронавирус