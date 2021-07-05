Валерий Гаркалин рассказал, что все актеры мечтали сниматься у Владимира Меньшова

Валерий Гаркалин прокомментировал сообщение о смерти Владимира Меньшова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Меньшов был прекрасным режиссерам, он умел дарить коллективу творческую радость. Такими воспоминаниями о своем друге и коллеге поделился актер Валерий Гаркалин.

«Он был моим соседом, другом, прекрасным режиссером. Артисты мечтали у него сниматься. Это было для них счастье. Он умел дарить своим коллегам творческую радость», — цитирует артиста телеканал «360».

Актер также добавил, что Меньшов обладал уникальным качеством – все его работы добивались успеха.

«Я был счастлив с ним работать, трудиться и мне нравилось это делать. Наша совместная работа принесла нам большой успех, вообще все его картины обладали этим качеством», — добавил Гаркалин в интервью RT.

Владимир Меньшов умер на 82 году жизни. Артист перенес коронавирусную инфекцию и не справился с ее осложнениями. Похороны режиссера пройдут в Москве на Новодевичьем кладбище.