Роман Мадянов назвал смерть Владимира Меньшова потерей для русской культуры

Мадянов назвал смерть Меньшова потерей для русской культуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер Роман Мадянов назвал смерть Владимира Меньшова большой потерей для русской культуры. По словам артиста, с такими людьми как Меньшов уходит целая эпоха советского кино.

«Уходит эпоха, уходят глыбы, уходят корни. Потеря для нашего цеха, потеря вообще для русской культуры. Ужасно!» — цитирует Мадянова телеканал «360».

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Эту печальную новость прокомментировала звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова.

Артистка призналась, что ее потрясла новость о смерти режиссера и добавила, что ей очень сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции от потери человека, давшего ей дорогу в жизнь, пишет ФАН.

Владимир Меньшов - режиссер таких известных фильмов как "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Москва слезам не верит". За последний фильм получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".