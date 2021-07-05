Песков – о запрете маркировки «шампанским» продукции Moet Hennessy: «Закон принят и должен выполняться» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя запрет маркировки «шампанским» продукции компании Moet Hennessy, подчеркнул, что закон уже принят и должен выполняться, а власти России будут всячески поддерживать отечественное виноделие. Об этом пресс-секретарь сообщил в понедельник, 5 июля, в ходе беседы с журналистами.

Напомним, накануне подразделение Moet Hennessy временно остановило отгрузку ассортимента шампанских вин из-за поправок в закон о регулировании алкогольной продукции. Данный документ исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его в лишь в отношении игристых вин, произведенных на территории России. Позже Moet Hennessy согласилось изменить маркировку.

- Я бы, наверное, от каких-то детальных комментариев здесь бы задержался. Закон принят, он должен выполняться, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил также, что российское виноделие является сложной и важной отраслью экономики страны. Данная отрасль неплохо развивается, поэтому власти будут всячески ее поддерживать.