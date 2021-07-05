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Общество5 июля 2021 12:53

Валентин Смирнитский назвал Меньшова олицетворением советского кино

Актер выразил соболезнования семье режиссера
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Валентин Смирнитский прокомментировал известие о смерти Владимира Меньшова

Валентин Смирнитский прокомментировал известие о смерти Владимира Меньшова

Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Ушедший из жизни режиссер Владимир Меньшов был ярким представителем советского кинематографа, олицетворением старого доброго кино, на котором мы выросли. Об этом заявил Валентин Смирнитский.

Артист добавил, что новость о смерти любимого режиссера шокировала его. Смирнитский также выразил соболезнования семье покойного коллеги.

«Я выражаю слова сочувствия и соболезнования Юлии и Вере. Это наша молодость, наше советское кино знаменитое, на котором мы все выросли», — цитирует актера телеканал «360».

Режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни в одной из московских больниц. Артист не справился с последствиями коронавирусной инфекции.

Как пишет ФАН, режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, дата похорон пока неизвестна.

Печальное событие уже прокомментировал актер Александр Михайловский, назвав Владимира Меньшова настоящим русским режиссером, передает RT.

Умер обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов
В понедельник, 5 июля 2021 года, в Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России и обладателя премии «Оскар», по предварительным данным, стал коронавирус