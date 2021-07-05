Валентин Смирнитский назвал Меньшова олицетворением советского кино

Валентин Смирнитский прокомментировал известие о смерти Владимира Меньшова Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Ушедший из жизни режиссер Владимир Меньшов был ярким представителем советского кинематографа, олицетворением старого доброго кино, на котором мы выросли. Об этом заявил Валентин Смирнитский.

Артист добавил, что новость о смерти любимого режиссера шокировала его. Смирнитский также выразил соболезнования семье покойного коллеги.

«Я выражаю слова сочувствия и соболезнования Юлии и Вере. Это наша молодость, наше советское кино знаменитое, на котором мы все выросли», — цитирует актера телеканал «360».

Режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни в одной из московских больниц. Артист не справился с последствиями коронавирусной инфекции.

Как пишет ФАН, режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, дата похорон пока неизвестна.

Печальное событие уже прокомментировал актер Александр Михайловский, назвав Владимира Меньшова настоящим русским режиссером, передает RT.