Суд приговорил к 21 году колонии главаря террористов, планировавшей теракты в Москве Фото: Андрей МИРЕЙКО

Главаря террористической ячейки, планировавшей массовые расстрелы и взрывы в Москве, приговорили к 21 году колонии. Соответствующие решение вынес Второй Западный окружной военный суд приговорил. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы», - приводит ТАСС сообщение ЦОС.

По данным ФСБ, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, находясь на территории Сирии в составе запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»*, в целях совершения теракта в Москве организовал законспирированную ячейку террористической организации.

В спецслужбе отметили, что благодаря действиям органов безопасности деятельность террористической ячейки была пресечена в 2016 году. Участников арестовали, приговорив к длительным тюремным срокам. У них также изъяли большое количество боеприпасов, автоматического оружия и самодельное взрывное устройство. Главарь ячейки был задержан в октябре прошлого года, и дал признательные показания.

Напомним, сегодня, 5 июня, ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в России. В ходе операций двое террористов были задержаны и шестеро ликвидированы.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая группировка