Проценко: в больницах Москвы организовали кабинеты вакцинации для сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницах Москвы организовали кабинеты для вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников медицинских учреждений. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил в своем Telegram-канале главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Специалист сообщил, что соответствующую инициативу поддержал департамент здравоохранения столичного правительства.

- В стационарах организованы кабинеты вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников. Начиная с 1 июля этого года данный процесс реализован и в ГКБ №40. Забота не только о пациентах, но и о сотрудниках и создание условий для медицинских работников, которые трудятся в условиях сверхнагрузок, может быть реализована и в других субъектах России. Опыт Москвы- для врачей страны, - написал Денис Проценко.

Как писал сайт kp.ru, в Москве сегодня также стартовало исследование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.