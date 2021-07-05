Пригожин о смерти Владимира Меньшова: «Как жаль, когда уходят люди такого масштаба, такого калибра!»

Иосиф Пригожин прокомментировал известие о смерти Владимира Меньшова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова. Он назвал режиссера выдающейся личностью, гордостью станы, цветом нации.

«Как жаль, когда уходят люди такого масштаба, такого калибра! Это же цвет нашей нации, цвет нашей культуры, эти люди — наше все. Мы были знакомы с ним, с его дочкой, пересекались, не были друзьями, мы просто знакомые. Когда такие люди есть в нашей стране, нашей страной можно гордиться. Мы такими людьми богаты: такими творческими, фантастически талантливыми людьми», — цитирует Пригожина Газета.Ru.

Продюсер добавил, что благодаря своей невероятной работе, своим талантливым кинолентам Меньшов будет жить всегда.

«Это тяжелая утрата исторических личностей. Он будет жив всегда. Хочу сказать, что такие люди остаются жить всегда. Может быть, тело мы его физически не увидим, а все, что он сделал в этой жизни, мы будем видеть всегда и постоянно. И в этом смысле он с нами остается жить», — добавил Пригожин.

В понедельник, 5 июня, стало известно о смерти знаменитого режиссера Владимира Меньшова. Создатель фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» скончался на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом.