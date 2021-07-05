Винокур о смерти Владимира Меньшова: «Ушел великий режиссер, прекрасный актер и великолепный человек»

Владимир Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова Фото: Евгения ГУСЕВА

Со смертью режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова ушла целая эпоха отечественного кинематографа. Свои соболезнования в связи с кончиной коллеги выразил Владимир Винокур. Он добавил, что всегда считал Меньшова выдающейся личностью.

«Ушел человек, большая беда! Ушел великий режиссер, прекрасный актер и великолепный человек. Я выражаю свои соболезнования семье», — цитирует Винокура Пятый канал.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия от перенесенной короновирусной инфекции, передает ОТР.

Прощание с режиссером состоится 8 июля в Доме кино в 11:00. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Похоронен Владимир Меньшов будет Новодевичьем кладбище, пишут «Известия».

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Советского Союза, премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке – «Москва слезам не верит».