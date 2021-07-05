Митрополит Илларион: люди приходят покаяться, что они не сделали вакцинацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, рассказал, что верующие люди приходят покаяться, что они вовремя не сделали прививку от коронавируса.

«Я сейчас постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди приходят к священнику для того, чтобы покаяться в том, что они не сделали вакцинацию себе или своим близким и что они стали невольной причиной гибели людей», - сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, прихожане спрашивают его, как им теперь с этим жить. «А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех», - заявил митрополит, уточнив, что грех заключается в том, что человек «подумал о себе, но не подумал о другом человеке».

Митрополит Илларион заявил, что на сегодняшний день необходимо думать прежде всего о других людях. Как он отметил, даже если человек переносит коронавирус в легкой форме, то это не значит, что он не является разносчиком болезни.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами заявил, что предотвратить развитие пандемии коронавирусной инфекции можно только вакцинацией, выразив надежду, что предубеждение россиян будет со временем проходить.