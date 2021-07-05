Атомный ледокол проекта «Лидер» заложен на Дальнем Востоке. Фото: сайт Росатома

Головной атомный ледокол проекта «Лидер» заложили на верфи на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным вице-премьер страны Юрий Борисов.

- В настоящее время на Дальнем Востоке полным ходом идет строительство грандиозной верфи, в Большом Камне уже достроили сухой док. Мы рассчитываем, что вы воочию сможете увидеть это во время владивостокского форума. Уже заложен новый головной ледокол – сверхмощный «Лидер». Строятся газовозы. Исторически у нас всегда был перекос в сторону военной продукции. Теперь начинается серьезный перелом, - отметил он.

Атомный ледокол проекта «Лидер» мощностью 120 МВт станет первым в мире ледоколом, которые может круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Росатом оценивал стоимость создания такого первого атомного ледокола нового поколения в 120 миллиардов рублей. Строительство серийных ледоколов проекта начнется в 2023 и 2025 годах.