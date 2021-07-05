Светлана Немоляева о Владимире Меньшове: «Его картины незабываемы. Утрата очень большая»

Немоляева выразила соболезнования семье Меньшова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что ее шокировало сообщение о смерти Владимира Меньшова. Артистка выразила соболезнования семье режиссера и добавила, что российский кинематограф многое потерял в этот день.

«Его картины незабываемы, он вошел в историю советского и российского кино. Утрата очень большая, это человек большого таланта, большого чувства юмора, при этом человек серьезный. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье», — цитирует Немоляеву Пятый канал.

Ранее сообщалось, что Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 год. Он умер в одной из столичных больниц, не справившись с последствиями коронавируса. Прощание с артистом состоится 8 июля, похоронен он будет на Новодевичьем кладбище, пишут «Известия».

Напомним, ранее свои соболезнования в связи с уходом Владимира Меньшова выразила вся футбольная сборная России. Команда напомнила, что режиссер снял сразу несколько «всеми любимых шедевров», среди которых картины «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», передает ФАН.