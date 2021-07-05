Елена Проклова о Владимире Меньшове: «Он прожил очень интересную жизнь»

Елена Проклова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Елена Проклова поделилась воспоминаниями о Владимире Меньшове. Она назвала его прекрасным артистом и прекрасным человеком.

«Он прожил очень интересную жизнь и оставил после себя огромное количество хороших ролей, работ. Такой жизни можно позавидовать, безусловно. Я выражаю соболезнования и семье, и всем людям, которые его любили как актёра, как режиссёра», - цитирует Проклову Life.ru.

Актриса добавила, что до последних дней Владимир Меньшов оставался человеком, который любил жизнь и наслаждался каждой минутой.

«Встречались на фестивалях и в каких-то поездках, и до последних дней он был человеком, который любил жизнь, который умел ею наслаждаться», - вспомнила артистка.

О смерти Владимира Меньшова стало известно 5 июля. Режиссер, автор картин «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» умер на 82-м году жизни. Артист перенес коронавирусную инфекцию, но организм не справился с ее последствиями. Прощание с Меньшовым состоится в Доме кино 8 июля, пишут «Известия».

Печальные новости прокомментировал заслуженный артист России Роман Мадянов. Он отметил, что с такими людьми как Меньшов уходит часть культуры, часть кинематографа.

«Уходят корни, глобально уходит корневая система нашего цеха, нашей культуры, нашего искусства, нашего кинематографа. Вот и все — уходят гиганты. Мы несем колоссальные потери — хуже, чем на войне!», - заявил Мадянов в интервью ФАН.