Путин поручил организовать в 2024 празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин поручил организовать в России в 2024 году празднование 225-летия со дня рождения знаменитого поэта Александра Пушкина. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 5 июля на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина», - говорится в указе главы государства.

Правительству дано поручение в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке соответствующих праздничных мероприятий. Кроме того, кабмин должен будет обеспечить финансирование празднования юбилея поэта. Органам власти российских регионов рекомендовано также принять участие в подготовке и проведении юбилея.

Напомним, накануне российский лидер во время прямой линии рассказал о запуске проекта «Пушкинская карта», которая даст возможность посещать культурные учреждения. Как уточнил глава государства, на банковские карты молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет будут перечислены по 3 тысячи рублей. Этими средствами они смогут воспользоваться в период с сентября по декабрь 2021, потратив их на посещение музеев и концертных залов.