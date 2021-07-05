В МГУ с 5 июля 2021 перестанут допускать не привившихся от коронавируса сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, не имеющих соответствующего медотвода или не переболевших COVID-19, с понедельника, 5 июля, перестали допускать на рабочие места. Об этом сообщается в понедельник на сайте вуза, где уточняется, что исключение составляют работники, привившиеся первым компонентом препарата.

«Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы объявили и Московская область. Позже такую же меру приняли в ряде других российских регионах.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, но уточнил, что в случае эпидемии в отдельных российских регионах по рекомендации главных сан. врачей руководители субъектов имеют право вводить вакцинацию отдельных категорий граждан, чем и воспользовались в некоторых регионах.