МВД раскрыло новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян Фото: REUTERS

В МВД раскрыли новую схему хищения денежных средств со счетов россиян, рассказала журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, мошенники размещали на популярных сайтах объявления о продаже недвижимости, автомобилей премиум-класса и медицинских масок. Тем, кто заинтересовался предложением, предлагали перечислить своим родственникам или знакомым определенную сумму через конкретные платежные системы и предоставить чеки о финансовой операции. Таким образом злоумышленники просили подтвердить платежеспособность клиентов.

Узнав персональные данные получателей переводов, мошенники изготавливали фальшивые паспорта на их имена, приходили в банки и снимали с их счетов деньги. Схема была раскрыта правоохранителями совместно со специалистами компании Group-IB. Как сообщила Волк, сейчас возбуждены семь уголовных дел по статье «Мошенничество», они объединены в одно производство. В Москве, Подмосковье, Саратовской и Волгоградской областях задержаны девять подозреваемых, четверо из них арестованы.

Во время обысков на квартирах задержанных были обнаружены поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная и мобильная техника. Представитель МВД сообщила, что подозреваемые могут быть причастны как минимум к 30 преступлениям на территории Москвы и Московской области.

Ранее сайт kp.ru писал о хищении средств у граждан с помощью SMS-сообщений о начислении «бонусов» от государства. В нем злоумышленники угрожали россиянам судом за отказ перейти по ссылке.