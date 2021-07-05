Союз домов шампанского Франции не исключил приостановку поставок в Россию из-за нового закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон заявил о возможности приостановки поставок французского шампанского в Россию из-за нового закона.

«Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», - заявил гендиректор союза.

Однако Шатийон уточнил, что на сегодняшний день рано говорить о приостановках французского шампанского в Россию. По его словам, французские производители пока детально изучают новый российский закон, а также его возможные последствия.

Гендиректор союза также напомнил, что на протяжении 20 лет Франция ведет дискуссии с российскими властями и производителями относительно того, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). «Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона», - добавил он.

Напомним, накануне подразделение Moet Hennessy заявило о временной приостановке отгрузки ассортимента шампанских вин из-за поправок в закон о регулировании алкогольной продукции. Новый закон исключает понятие «шампанское», разрешая использовать его только в отношении игристых вин, произведенных на территории России. Позже Moet Hennessy согласилось изменить маркировку.