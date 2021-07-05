Вакцину «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрируют под брендом AURORA-CoV Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована под брендом AURORA-CoV. О регистрации товарного знака сообщила Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

«Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в настоящее время клинические исследования», – сказано на сайте Роспатента.

Уточняется, что заявка была подана разработчиком препарата – научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» – 18 июня 2021. Как рассказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, с начала пандемии российскими производителями было подано уже более 30 заявок на регистрацию вакцин от коронавируса. Он отметил, что патентуются не только сами вакцины, но и способы их использования и получения отдельных видов компонентов.

Напомним, ранее центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции, которая получила название «ЭпиВакКорона-Н». Препарат будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

Сайт kp.ru писал о главных отличиях «ЭпиВакКороны-Н» от других российских вакцин.