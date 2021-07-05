Застрявшие на Кубе российские туристы записали видеообращение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изолированные из-за положительных тестов на коронавирус российские туристы на Кубе просят генконсула РФ о помощи, и записали видеообращение, которое появилось в сети.

Как писал сайт kp.ru, в гостиницах изначально изолировали более 150 туристов. Россияне заявляют, что такого количества положительных тестов одновременно «просто не может быть». Они заявляют, что только в их объекте размещения анализы показали коронавирус у гостей положительный результат на COVID-19 в 20 номерах. При этом справки из медучреждений им никто не показывают, а туроператор пытается от них «изолироваться».

«В России мы все прошли тесты. У всех тесты отрицательные, а половина людей здесь с прививками ... Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно», - сказали россияне в своем видеообращении и заявили, что рассчитывают на вмешательство в ситуацию российского консульства.

По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника, 5 июля, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 103 человека, которые продолжили свой отдых, но еще 89 изолированных граждан России ожидают результатов дополнительного тестирования. Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с изолированными российскими туристами.