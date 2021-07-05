Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Меньшова

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 5 июля, ушел из жизни знаменитый режиссер и актер Владимир Меньшов. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил свои соболезнования в связи с кончиной знаменитого режиссера.

«Уникальность, непохожесть и оригинальность Владимира Валентиновича проявились в актерском и режиссерском мастерстве. Он обладал особым даром, благодаря которому превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и веселые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей», - говорится в телеграмме главы правительства, который отметил, что «правдивые истории» знаменитого режиссера о любви, жизни, счастье «стали всенародно любимыми кинолентами».

Мишустин назвал Меньшова человеком редкого таланта и невероятного обаяния, который вписал множество страниц в историю российского и мирового кинематографа. «Без него, без его ярких творческих работ наше искусство представить невозможно», - заявил премьер.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова, назвав его кончину огромной, невосполнимой потерей для культуры.

«Он был одним из крупнейших, всемирно известных мастеров отечественного кинематографа, обладателем премии "Оскар"», - написал зампред Совбеза РФ на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которой болел режиссер.