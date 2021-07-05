В России высмеяли требование кандидата в президенты Эстонии вернуть Псковскую и Ленинградскую области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требование к России кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса вернуть Псковскую и Ленинградскую области выглядят смешно и представляют «логическую ловушку» для Таллина, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Как отметил представитель РВИО в беседе с РИА Новости, Тартуский договор, на который ссылается Пыллуаас, не имеет юридической силы. Мягков пояснил, что в 1944 году были юридически установлены изменения границ Эстонии, отвечающие территориальному делению республик в СССР, и после выхода страны из состава Советского Союза эти границы были признаны всеми государствами.

"Эти потуги выглядят смешно», – сказал он.

Научный директор РВИО обратил внимание, что при углублении в историю можно обнаружить, что Эстонии как отдельного государства изначально не существовало, а требуемые Пыллуаасом территории являются исконно русскими землями. По словам Мягкова, претензии к России предъявляют те политики, кто плохо знаком с историей.

«В Тартуском договоре указывалось, что на территориях договаривающихся сторон запрещаются любые перемещения войск других сторон, материального имущества, направленных против одной из договаривающихся сторон. Сегодня Эстония – член НАТО, а оно на уровне официальных документов объявило Россию врагом…Эстонские политики сами попадают в логическую западню. Они требуют вернуть земли, апеллируя к якобы действующему Тартускому договору. Но тогда мы вправе потребовать, чтобы Эстония вышла из НАТО и убрала натовские военные объекты», – указал член РВИО.

Как писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть российских территорий. В своей речи он выступил против ратификации пограничного договора с РФ. По мнению Пыллуааса, Тартуский мирный договор, который был заключен еще в 1920 году, как и указанная в нем госграница, все еще действуют.