Посол Кубы обещал соблюдение прав закрытых на карантин российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Кубы в Москве заверил Министерство иностранных дел России, что кубинская сторона примет все необходимые меры для соблюдения прав российских туристов. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Как сообщили в министерстве, в понедельник, 5 июля, в МИД РФ состоялась беседа с послом Кубы.

«Его внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19», - говорится в заявлении диппредставительства.

В ведомстве заявили, что в ходе беседы была высказана взаимная готовность «к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых российскими туристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов». «Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в гостиницах Кубы изначально изолировали более 150 туристов из-за положительных тестов на коронавирус по прибытии в страну. По данным Ростуризма, по состоянию на утро понедельника, 5 июля, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 103 человека, которые продолжили свой отдых, однако до сих пор остаются изолированными еще 89 россиян, ожидающие результаты дополнительного тестирования. Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с изолированными российскими туристами.