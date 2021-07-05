Эксперт назвал причины роста цен на лекарства

Эксперт прокомментировал рост цен на лекарства. Фото: Мария АНАНОВА

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил информацию о росте цен на лекарства и назвал основные факторы, почему рост цен продолжится и дальше.

Во-первых, по словам специалиста, на рост цен повилияло увеличение спроса на ряд медикаментов в условиях пандемии коронавируса. Причем произошло это не только в России, но и по всему миру.

Во-вторых, влияние на цены препаратов оказывает серьезная зависимость российского рынка от иностранных поставок отдельных компонентом, медоброрудования и т.д. По словам эксперта, любые колебания на валютном рынке могут приводить к корректировке цен.

Также специалист добавил, что на стоимости препаратов отразилось введение обязательной маркировки всех медицинских препаратов.

«Вот эти факторы основные, и так сложилось, что в прошлом и этом году они сошлись воедино, что приводит к потенцированию этого эффекта», - цитирует Беспалова NEWS.Ru.