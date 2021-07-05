Путин направил соболезнования близким Владимира Меньшова

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин направил соболезнование Владимиру Меньшова в связи с кончиной знаменитого режиссера, назвав его смерть невосполнимой утратой для нашей страны.

«Уважаемые Вера Валентиновна и Юлия Владимировна, с прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссёра, замечательного актёра и педагога, светлого и удивительно одарённого человека», - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявляет, что Меньшова отличали «безграничная преданность искусству и зрителям», а также его «неустанный труд», умение увлекать своими замыслами и идеями единомышленников и учеников. Как отмечает российский лидер, знаменитого режиссера ценили за искреннее, глубокое и многогранное творчество, а также за «активную гражданскую позицию», и внимание, «которое он уделял поддержке талантливой молодёжи, сбережению отечественной культуры».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни в понедельник, 5 июля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которой болел режиссер. Прощание с артистом запланировано на 8 июля текущего 2021 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов.