Украинский государственный телеканал показал карту России с Крымом Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

В эфире украинского государственного телеканала «Дом» была показана карта России с Крымом. Ее продемонстрировали в передаче «Русский дневник», который имеет графическую заставку с картой России, но без изображения полуострова.

«Вместе с тем, что в одном из выпусков внезапно появляется образ Крыма, а потом вдруг исчезает. Выпуск сняли с канала…Источники происхождения и фальшивая заставка в настоящее время устанавливаются Службой внутренней безопасности», – говорится в Facebook телеканала.

Как отмечается в сообщении, все причастные к инциденту отстраняются от исполнения своих обязанностей. Кроме того, его руководство обратилось за помощью в расследовании к Службе безопасности Украины.

«Дом» стал «объектом диверсии и провокации», – заявили на телеканале.

Как писал сайт kp.ru, ранее британская телеведущая Кейт Гаррауэй назвала контур карты, нанесенный на форму сборной Украины по футболу, пятном. Об этом она заявила во время телевизионной программы «Доброе утро, Британия», где принимал участие украинский посол Вадим Пристайко.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. Против России и полуострова были введены санкции.