Путин пообещал оказать Таджикистану поддержку в связи с ситуацией в Афганистане Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном пообещал оказать необходимую поддержку в связи с эскалацией вооруженного конфликта на границе с Афганистаном.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе…Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», – сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что президенты выразили настрой на укрепление двусторонних отношений и стратегического партнерства.

Как писал сайт kp.ru, обстановка в нескольких афганских селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, осложнилась в минувшую субботу, 3 июня. Боевики захватили несколько районов и пограничную комендатуру «Овез» в уезде Хохон. В тот же день стало известно о том, что американская авиабаза Баграм в Афганистане была разграблена сразу после того, как военные США покинули территорию.

Генконсульство России в афганском городе Мазари-Шарифе временно приостановило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана.