Вирусолог: вакцинация снижает риск передачи коронавируса другим людям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививка от COVID-19 снижает риск передачи коронавирусной инфекции другим людям. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Вакцинация уменьшает выделение возбудителя в окружающую среду, соответственно, по цепочке передачу другим людям, кто не болел или кто сильно восприимчив», - заявил эксперт.

Как отметил иммунолог, на сегодняшний день стало понятно, что возможен вариант «прорывной инфекции», когда заболевают даже те, кто уже болели коронавирусом или вакцинированные от него.

«Но прошло время. И у них имеется неполноценный иммунный ответ или возбудителя так много, что иммунная система не справляется даже у здоровых людей. Именно поэтому, оценивая пользу и риски, в момент продолжающейся пандемии, специалисты, большинство профессионального сообщества рекомендуют вакцинацию. И главный аргумент, уже целый список стран есть, которые достигли популяционного иммунитета», - сказал специалист.

Викулов заявил, что спрашивает представителей антипрививочного движения о том, не хотят ли они, чтобы у нас был популяционный иммунитет. «Они вроде как хотят, но в то же время говорят, чтобы это произошло естественным путем. Я тут же говорю, что с вами не согласен, потому что не гуманно, если у нас каждый второй, два человека из ста заболевших ковидом умирают», - сообщил вирусолог, назвав это реальностью на сегодняшний день.

По его словам, вакцинация предотвращает и бессимптомное выделение, и смертельные случаи заболевания.