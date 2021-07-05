Тестовая партия вакцины "Спутник V" произведена в Мексике Фото: REUTERS

В Мексике произвели тестовую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V"», - говорится в сообщении фонда.

РФПИ заявляет, что Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавший вакцину «Спутник V» и запустивший производство препарата. Как уточняется, Мексика будет использоваться произведенную вакцину для реализации программы вакцинации населения против коронавирусной инфекции в стране.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал производство тестовой партии важным этапом в процессе технологического трансфера, и выразил надежду, что препарат, произведенный в Мексике, будет полностью отвечать самым строгим требованиям. «"Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности», - отметил он

Напомним, «Спутник V» был одобрен к применению в Мексике 2 февраля. Партия первого компонента препарата была поставлена спустя три недели.