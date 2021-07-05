Калужская область находится в лидерах рейтинга эффективности политики в сфере промышленного производства

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в работе XI Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ 2021»

Глава региона Владислав Шапша рассказал, что калужане заняли второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Лидером стал Башкортостан. Третье место заняла Тульская область.

Также губернатор пояснил, что параметры оценки результативности деятельности органов власти в поддержке развития промышленного производства разработаны Министерством промышленности и торговли России. Цель рейтинга – анализ эффективности региональной промышленной политики и продуктивности использования инструментов господдержки. Стремление занять в рейтинге лидирующие позиции стимулирует органы власти активнее реализовывать меры помощи производственной сфере экономики. Это даёт не только дополнительные возможности для сбережения промышленного потенциала, а значит налоговых поступлений в бюджет и рабочих мест для людей, но и позволяет определять перспективные направления эволюции промышленности.

В первом пилотном рейтинге учитывались четыре показателя: экономическое развитие региона, уровень взаимодействия региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, нормативно-правовая база и институты развития, деловая активность региона - молодежная политика, промышленный туризм.

«В прошлом году системные меры поддержки помогли экономике Калужской области выдержать удар пандемии и закончить год практически без потерь. А за пять месяцев текущего года наша область достигла прироста в 19 процентов», – выразил Владислав Шапша признательность руководству Министерства промышленности и торговли за помощь региону в кризисный период .

Глава области подчеркнул, что в результате поддержки со стороны федерального министерства Калуге удалось докапитализировать региональный фонд развития промышленности. Это дало дополнительные возможности для субсидирования затрат предприятий на модернизацию и закупку нового оборудования для производства. В результате увеличивается конкурентоспособность местных предприятий.

Владислав Шапша рассказал, что принял решение переименовать региональное министерство экономического развития в министерство экономического развития и промышленности Калужской области. Тем самым губернатором был учтён большой вклад промышленности в развитие экономического потенциала Калужской области.