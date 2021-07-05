Володин высказал своё отношение к Революции-1917

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В интервью с корреспондентом Радио «Комсомольская Правда» Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил достижения предреволюционной России:

— В 1917-м году Российская Империя была на пике могущества, по ряду параметров мы её не превзошли до сих пор, — отметил собеседник «КП».

Однако, по его словам, все заслушались пропаганду, «освободились от оков» — и сгубили миллионы людей в последующих социальных катаклизмах.

В то же время Председатель ГД предостерёг и от очернения советского прошлого: «Хорошее из периода СССР надо сохранить, от плохого — избавиться», — подчеркнул Володин.

Напомним, ровно 104 года назад, 3-5 июля 1917, в Петрограде произошёл так называемый «июльский кризис»: массовые антиправительственные выступления во главе с большевиками, ставшие одной из ступеней к революции в октябре того же года.

Полный текст интервью Вячеслава Володина размещен на KP.RU.