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Экономика5 июля 2021 20:13

Цена нефти Вrent впервые за три года поднялась выше 77 долларов за баррель

Стоимость фьючерса подросла на фоне отмены встречи стран ОПЕК+
Абдулла ШАКИРОВ
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Цена нефти Вrent впервые за три года поднялась выше 77 долларов за баррель

Цена нефти Вrent впервые за три года поднялась выше 77 долларов за баррель

Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 29 октября 2018 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В 19:30 по московскому времени цена нефти Brent составляла 77,08 долларов за баррель, превысив уровень предыдущей сессии на 1,19%. Нефть WTI подорожала на 1,35%, достигнув цены 75,36 долларов за баррель, передает ТАСС.

Отмечается, что подорожание фьючерса Вrent произошло на фоне отмены встречи министров стран ОПЕК+, запланированной на понедельник, 5 июля.

Как писал сайт kp.ru, ранее цена российской нефти марки Urals в Европе впервые с мая 2019 года преодолела отметку 75 долларов за баррель.

Сообщалось, что на встрече ОПЕК+ ожидаются дальнейшие ослабление ограничений на добычу сырья. Эксперты полагают, что добыча нефти участниками организации в августе, вероятнее всего, будет расти.