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Экономика5 июля 2021 21:01

«Газпром» не забронировал транзитные мощности через Украину на 2022 год

Также осталось невостребованным предложение по прокачке газа через Польшу
Абдулла ШАКИРОВ
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«Газпром» не забронировал транзитные мощности через Украину на 2022 год

«Газпром» не забронировал транзитные мощности через Украину на 2022 год

Фото: REUTERS

«Газпром» не стал бронировать транзитные мощности на территории Украины и Польши на 2022 год, свидетельствуют данные платформ бронирования GSA Platform и RBP.

Украина выставляла на аукционе транзитные мощности объемом 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, однако это предложение оказалось невостребованным «Газпромом». Также не были забронированы мощности для прокачки в размере 34,072 миллиона киловатт-часов через польский участок газопровода «Ямал-Европа», передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле заявляли, что Россия не будет отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после истечения срока действия договора.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призывал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку, по его мнению, это грозит лишить его страну порядка трех миллиардов долларов для обеспечения армии.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова Зеленского о роли газопровода через Украину, заявил, что у России «нет обязанности всех кормить».