МИД РФ: США продолжат искать поводы для санкций против России

МИД РФ заявил, что США продолжат искать поводы для санкций против России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не намерены отказываться от санкций в отношении России и продолжат искать поводы для введения новых рестрикций против Москвы, сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как заявил замглавы российского МИД изданию «Международная жизнь», Вашингтон «не может просто отказаться от санкционной политики, даже сознавая ее бесперспективность и безрезультатность». Он обратил внимание, что такая позиция себя уже исчерпала, и это очевидно даже для тех, кто формулирует рекомендации по проводимой администрацией США политике.

«Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса…Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить», – отметил Рябков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве никак не сказалась на политике антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона дома о новых антироссийских санкциях, обвинив Соединенные Штаты в «полном беззаконии».