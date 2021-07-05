Российский флот следит за перемещениями разведывательного корабля Франции в Японском море Фото: REUTERS

Российские военнослужащие взяли на контроль действия разведывательного корабля ВМС Франции Dupuy-de-Lome, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Наблюдение ведется силами Восточного военного округа. Французский корабль-разведчик действует в акваториях Японского моря и Татарского пролива, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 июля 2021 итальянский фрегат с управляемым ракетным вооружением Virginio Fasan вошел в Черное море. Наблюдение за кораблем проводили силы Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее британский эсминец Defender нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу рядом с эсминцем.

В Национальном центре управления обороной сообщали, что российский Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО и других стран-участников учений Sea Breeze в акватории Черного моря.