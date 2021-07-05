Самоизоляцию отменили для 106 российских туристов на Кубе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что 106 российских туристов на Кубе сняты с режима самоизоляции.

В настоящее время 86 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-теста. В ближайшее время Догузова по телефону обсудит ситуацию с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Грандой, сообщается на сайте Ростуризма.

«У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам. Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск», – сказал глава ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, по состоянию на утро понедельника, 5 июля, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов из карантина выпустили 103 человека, которые продолжили свой отдых.

Между тем на Кубе российские туристы записали видеообращение.